İran-Avrupa görüşmeleri devam edecek

İran heyeti başkanı Mecid Taht Revançi, İsviçre'nin Cenevre kentinde Almanya, İngiltere ve Fransa yetkilileri ile bir araya geldi.

Görüşmede Dışişleri Bakanlığı Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Garibabadi de hazır bulundu.

Garipabadi sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada İran-Avrupa görüşmelerinde ikili, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra İran'ın nükleer meselesi ile Tahran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması gibi konuların ele alındığını belirtti.

Garipabadi, ''Bu toplantıda diplomatik görüşmelerin yakın gelecekte devam etmesi konusunda mutabakata varıldı.'' dedi.