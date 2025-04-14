İran, Jeostatik yörüngeye telekomünikasyon uyduları fırlatmaya hazırlanıyor

İran Uzay Kurumu Başkanı Hasan Salariye, İran'ın uzay projelerinde kaydettiği önemli ilerlemeler ve Jeostatik yörüngeye (36 bin kilometre yükseklikte) telekomünikasyon uyduları fırlatma hedefi hakkında açıklamalarda bulundu.

Uzay Kurumu Başkanı Salariye, alçak dünya yörüngesi (LEO) fırlatma araçlarının stabil hale getirilmesi ve "Saman-1" yörünge transfer bloğunun fırlatılmasındaki son başarılarına değinerek, önümüzdeki yıllarda yeni projelerin başlatılacağını ve bu yolda bilimsel ve endüstriyel işbirliklerinin önemine dikkat çekti.

hedeflerinin 1405 yılına (2026) kadar Jeostatik yörüngeye ulaşmak olduğunu belirten Salariye, bu sürecin yeni fırlatma araçları ve gelişmiş teknolojilere odaklanarak devam edeceğini söyledi.

2009 yılında "Omid" uydusunun fırlatılmasından bu yana İran yapımı birçok uydunun yörüngeye yerleştirildiğini ifade eden Salariye, bu uyduların bazılarının görev süresini tamamladığını ve bazılarının yörüngesel ömürlerinin sona ererek atmosfere geri döndüğünü açıkladı.

Bugüne kadar 25’ten fazla İran uydusu yörüngeye yerleştirilmiştir.

Hâlihazırda "Mehda", "Çemran", "Pars-1", "Hodhod", "Kevser" gibi uyduların yörüngede olduğunu belirten Salariye, özellikle "Mehda" uydusunun bir yılı aşkın süredir aktif çalıştığını dile getirdi.

Son iki yılda tanıtılan bazı uyduların fırlatıldığını, bazılarının ise fırlatılmaya hazır olduğunu anlatan Salariye, 1404 yılı (2025) için "Nahid-2" uydusunun fırlatılmasının planlandığını söyledi.

Bu yıl için "Şehit Süleymani Uydu Takımyıldızı" test fırlatmalarının da programda olduğunu ifade eden Salariye, bu takımyıldızın ana uydularıyla fırlatmalarının 1404 sonlarında başlayacağını bildirdi.

Salariye, "Zafar" ve "Paya" uydularının da 1403 (2024) yılında fırlatılması planlandığını ancak yaşanan gecikmeler nedeniyle bu yıl fırlatılacaklarını belirtti.

"Kevser" uydusunun ikinci örneğinin 1404 yılında fırlatılmasının planlandığını açıklayan Salariye, özel sektöre ait bazı uyduların da 1404'te hazır hale geleceğini ve fırlatma çalışmalarının takip edileceğini söyledi.

Salariye, 1404 yılında "Pars-1" uydusunun ikinci örneği ile uygun koşullar sağlanması halinde "Pars-2" uydusunun da fırlatılmasının gündemde olduğunu, fakat "Pars-2"nin fırlatmasının büyük olasılıkla 1405'e (2026) kalabileceğini ifade etti.

İran Uzay Kurumu Başkanı, "Şehit Süleymani Uydu Takımyıldızı”nın tasarımı ve deneme örneklerinin üretiminin tamamlandığını ve bu yıl deneme fırlatmalarının başlayacağını bildirdi.

Salariye, geliştirilen "Saman-1" bloklarının değiştirilmiş örneklerinin 1404'te fırlatılmasının planlandığını, "Simurg" fırlatma aracının geliştirilmiş versiyonunun testlerinin sürdüğünü ve 1404'te bu araçla deneme fırlatmalarının devam edeceğini kaydetti.

Salariye ayrıca, geliştirişmiş "Simurg" ve "Sarir" sınıfı fırlatma araçları projelerinin 1402'de başladığını ve tasarım aşamasında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

İran’ın 10 yıllık uzay programında Jeostatik yörüngeye erişim hedefinin yer aldığını ve bu hedefe ulaşmak için adım adım ilerlediklerini, yörünge transfer bloklarının ve ağır fırlatma araçlarının geliştirilmesinin bu hedef doğrultusunda en temel projeler olduğunu vurguladı.