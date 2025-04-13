İran’dan uzay hamlesi: Yılın ilk yarısında 6 uydu fırlatılacak

İran Uzay Kurumu Başkanı Hasan Salariye, yılın ilk yarısında hem yerli hem de uluslararası birçok uydu fırlatılmasının planlandığını açıkladı.

Bu yılın ilk altı ayında Zafer-1, Paya ve Nahid-2 uydularının fırlatılacağını belirten Salariye, Çabahar Uzay Üssünün ilk fazının da faaliyete geçeceğini duyurdu.

İranlı yetkili ayrıca yerli sıvı yakıtlı fırlatıcı Simurg ile birkaç fırlatma gerçekleştirileceği ve hibrit yakıtlı Zülcinah roketinin de test atışlarının yapılacağı bildirildi.

İran, bu yıl içinde 5 ila 6 yerli, 2 de uluslararası fırlatma planlıyor. Salarieh’ye göre, jeosenkron (GEO) yörüngeye ulaşma hedefinde de iki önemli adım atılacak: Saman-1 yörünge aktarım modülünün ikinci prototipi ve geliştirilmiş Simurg roketinin fırlatmaları bu yıl yapılacak.

Ayrıca, İran’ın üzerinde çalıştığı Şehit Süleymani Uydu Takımyıldızı projesinin test ve operasyonel modellerinin de 2025’in ikinci yarısında fırlatılması planlanıyor. Özel sektörün geliştirdiği Kevser-1 ve Pejuheş serisi uyduların da bu yıl uzaya gönderilmesi hedefleniyor.