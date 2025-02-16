İran mikro sınıfı uydu fırlattı

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nda Bakan, yardımcıları ve üst düzey yöneticilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, İran'ın yeni teknolojiler ve siber güvenlik alanındaki kararlılığını vurguladı.

Arif, uzay çalışmalarındaki cesaretin ülke için büyük önem taşıdığını belirterek, bu alana tam destek verdiklerini ifade etti. Ayrıca, İran'ın yüksek yörüngelere ulaşma konusundaki cesaretinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Seyyid Settar Haşimi de yaptığı açıklamada, "Navak" adlı 40 kilogram ağırlığındaki mikro sınıfı bir haberleşme uydusunun önümüzdeki günlerde fırlatılacağını duyurdu. Bu uydu, İran'ın jeostasyoner yörüngeye erişimi ve iletişim kapasitesinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Bu gelişmeler, İran'ın uzay teknolojileri ve siber güvenlik alanlarında ilerlemeye ve bölgedeki liderliğini pekiştirmeye yönelik kararlılığını yansıtıyor.