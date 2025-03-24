İran uzay programında rekor: Son bir yılda 6 uydu fırlatıldı

İran Uzay Kurumu Başkanı Hasan Salariye, 1403 yılında (2024-2025) ülkenin uzay programında önemli başarılara imza atıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl İran, Çemran, Kevser ve Hudhud uydularının yanı sıra yörünge transfer bloğu, Fahr uydusu ve bir araştırma yükünü başarıyla uzaya fırlattı.

Salariye, geçtiğimiz yıl üç farklı uydu fırlatmasıyla toplam altı uzay yükünün yörüngeye yerleştirildiğini belirtti. 1403 yılında bu başarıların devam ettiğini vurgulayan yetkili, İran’ın uzay altyapısını güçlendirme yolunda önemli adımlar attığını söyledi.

Çabahar Uzay Üssü’nde büyük ilerleme

İran’ın en önemli uzay projelerinden biri olan Çabahar Uzay Üssü, büyük ilerleme kaydetti. Salarieye’ye göre, üssün fiziksel ilerleme seviyesi şu anda %80’e ulaşmış durumda ve 1404 yılında (2025-2026) birinci fazın tamamlanarak resmi açılışının yapılması planlanıyor. İlk aşamada üssün katı yakıtlı fırlatma sistemlerine odaklanacağı bildirildi.

İranlı yetkili, Navak uydusu, Pars 1 gözlem uydusu ve Pars 2 uydusunun 1403 yılında (2024-2025) tanıtıldığını belirterek şu açıklamada bulundu:

“Pars 1 uydusu, İran Uzay Araştırma Enstitüsü (İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na bağlı) tarafından geliştirilmiş olup 15 metre renkli görüntüleme hassasiyetine sahiptir. Pars 2 uydusu ise İran Elektronik Sanayi Uzay Grubu (Savunma Bakanlığı’na bağlı) tarafından üretilmiş olup, 4 metre siyah-beyaz ve 8 metre renkli görüntüleme hassasiyetine sahiptir. Bu uyduların önümüzdeki yıl fırlatılması için planlama yapıyoruz.”