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17 Nis 2025 17:17

Ensarullah lideri: Tel Aviv'in Refah planı Mısır'ın ulusal güvenliğini tehdit ediyor

Ensarullah lideri: Tel Aviv'in Refah planı Mısır'ın ulusal güvenliğini tehdit ediyor

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri, Siyonist rejimin Gazze'deki sağlık merkezlerine yönelik saldırılarını sürdürmesine ve Tel Aviv'in Refah'a yönelik planına değerlendirdi.

El-Mesire'nin haberine göre, Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik El-Husi, bugün yaptığı konuşmada, "Gazze Şeridi sakinlerinin büyük çoğunluğu, Siyonist rejimin saldırılarının gölgesinde mülteci konumuna düştü." dedi.

El Husi "Tel Aviv'in Refah kentini tamamen işgal etme planı, Mısır'ın ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit ve Kahire ile imzalanan anlaşmanın ihlalidir" ifadesini kullandı.

Esir takasına ilişkin açıklamalarda bulunan Ensarullah Lideri, "Filistin halkının esir değişimine ilişkin anlaşmaların gerçekleşmesine tanıklık etme hakkı vardır. Siyonistler her gün Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden çok sayıda Filistinliyi kaçırıp hapishanelere atıyor"şeklinde konuştu.

News ID 1926115

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