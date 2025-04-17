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17 Nis 2025 20:00

Türkiye'den İsrail'e gizli mesajlar iletiliyor

Türkiye'den İsrail'e gizli mesajlar iletiliyor

Siyonist kaynaklar Ankara'dan Tel Aviv'e gizli mesajların iletildiğini bildirdi.

Ma'arif gazetesinin İsrail kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Ankara ile Tel Aviv arasında Suriye'de doğrudan bir askeri çatışmanın olmaması konusunda istişareler sürüyor.

Haberde, Ankara'nın Tel Aviv'e Suriye'de İsrail rejimiyle doğrudan çatışmaya girme niyetinde olmadığı yönündeki mesajların kamuoyuna açık olmayan kanallardan iletildiği belirtildi.

Bu rapor, Suriye'de iki taraf arasındaki gerginliği azaltmayı amaçlayan görüşmelerin Bakü'de yapılmasından birkaç gün sonra yayımlandı.

Siyonist taraf, toplantıda, Suriye'deki yabancı güçlerin konuşlandırılmasında herhangi bir değişikliğin, özellikle de Palmira bölgesinde Türk üslerinin kurulmasının kırmızı çizgileri aşmak olarak değerlendirileceğini açıkladı.

News ID 1926110

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