İran’dan ABD’nin Yemen’e hava saldırısına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin Yemen’deki Ras İsa Limanı’na düzenlediği ve onlarca sivilin hayatını kaybettiği hava saldırısını sert sözlerle kınadı.

Bekayi, saldırının Birleşmiş Milletler Anlaşması ve uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu söyledi.

Sözcü Bekayi “ABD’nin bu saldırıları, Siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria’daki soykırım ve işgaline açık destek anlamına geliyor. Bu durum ABD’yi İsrail’in suç ortağı haline getiriyor” ifadelerini kullandı.

İran, uluslararası toplumu ABD’nin Yemen’deki saldırılarına karşı sessiz kalmamaya çağırırken, İslam ülkeleri ve İİT’ye (İslam İşbirliği Teşkilatı) sorumluluklarını hatırlattı.