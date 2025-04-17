Süleymaniye Amerikan Üniversitesi tarafından düzenlenen 9. Süleymaniye Forumu bugün başladı. Forum kapsamında "İran, Irak ve Ortadoğu" başlıklı bir panel düzenlendi.

Panele İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Barbara Leaf katıldı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, Ortadoğu'nun büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, Tahran’ın Suriye’ye destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

“Suriye’yi dikkatle izliyoruz”

Panelde konuşan Said Hatipzade, Ortadoğu'da yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, “Herkes için açık ki bu bölge büyük bir değişimden geçiyor” dedi.

Suriye’deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hatipzade, “Suriye’ye dair umutlu olmak istiyoruz ama bu mümkün mü? İsrail sadece Golan Tepeleri’ni değil, Şam’a sadece 14 kilometre uzaklıktaki yerleri de işgal etmiş durumda” diye konuştu.

İran’ın Suriye’ye desteğinin sürdüğünü ifade eden Hatipzade, “Eğer İran Suriye'de olmasaydı, bugün kimse Heyet Tahrir eş-Şam'dan söz edemezdi. IŞİD hâlâ etkili olurdu. Umuyorum ki, Heyet Tahrir eş-Şam ve Ahmed Şara yakında kapsayıcı bir hükümet kurabilir” dedi.

İran, Suriye'de kapsayıcı bir hükümet kurulmasına yardımcı olmaya hazır

Tahran'ın Suriye hükümetine karşı harekete geçtiği yönündeki suçlamalara ilişkin İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Asılsız suçlamalar ve bahaneler, hayal kırıklığı, umutsuzluk ve verilen sözleri yerine getirememe durumlarında ortaya çıkıyor." dedi. Bu suçlamaların hiçbir faydası yok çünkü artık her şey Ahmed eş-Şara ve onu iktidara getiren destekçilerinin elindi" ifadesini kullandı

Hatipzade "İran orada değil, her şeyi uzaktan ve dikkatle izliyor" dedi. Ahmed eş-Şara'nın destekçilerine tavsiyem, onun sorumlu davranmasını sağlamaya çalışmalarıdır. İran ayrıca talep edilmesi halinde Suriye hükümetinin kapsayıcı ve daha iyi bir hükümete dönüşmesine yardımcı olmaya hazırdır." açıklamasını yaptı.