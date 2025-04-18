Yemen: İlk kez ABD uçak gemisi “Vinson” hedef alındı

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Sana’da toplanan büyük kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, ABD’nin bölgedeki askeri varlığına karşılık olarak gerçekleştirilen son operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Seri, Yemen füze birimlerinin İsrail’in işgal altındaki Yafa bölgesindeki Ben Gurion Havalimanı çevresini “Zülfikar” balistik füzesiyle hedef aldığını duyurdu.

Seri ayrıca, Kızıldeniz ve Arap Denizi’nde ABD’ye ait “Truman” ve “Vinson” adlı savaş gemilerine yönelik birleşik bir askeri operasyon düzenlediklerini açıkladı.

Bu operasyonla birlikte, Yemen güçlerinin ilk kez “Vinson” uçak gemisini hedef aldığı belirtildi.

Sözcü, ABD’nin Sana üzerinde yürüttüğü saldırı faaliyetleri sırasında bir “MQ-9 Reaper” tipi insansız hava aracının da Yemen güçleri tarafından düşürüldüğünü söyledi.

Seri, ABD’nin Yemen’e yönelik askeri müdahalesinin karşılıksız kalmayacağını vurgulayarak, bu tür saldırıların yalnızca karşı direnişi artıracağını ifade etti. Yemen’in, Filistin halkına destek amacıyla başlattığı askeri operasyonlara, Gazze’deki savaş sona erip abluka kaldırılana dek devam edeceğinin altını çizdi.

“Yeni gelen ABD uçak gemisi, önceki dört gemi gibi başarısız olacak” diyen Seri, Yemen’in özgür, bağımsız ve onurlu bir şekilde direnişini sürdüreceğini belirtti.