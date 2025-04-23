Yemen'den işgal altındaki topraklara saldırı

El Cezire'ye göre, Siyonist rejim, ABD’nin desteği ve uluslararası toplumun sessizliğiyle Gazze'deki Filistinlilere karşı soykırım yapmaya devam ediyor.

Yemen Ensarullah Hareketi daha önce, Filistinlilere yönelik soykırımın cevapsız kalmayacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Bu bağlamda, uzun bir aradan sonra işgal altındaki Kuzey Filistin’deki "Hayfa Körfezi"nden Lübnan sınırına yakın "Yukarı Celile"ye kadar sirenler çaldı.

Siyonist rejim ordusu yaptığı açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füzenin tespit edildiğini ve hava savunma sistemlerinin bu füzeye karşılık verdiğini iddia etti.

Yedioth Ahronoth gazetesi de, Hayfa'da birkaç güçlü patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

Siyonist rejimin ordusu, Yemen'den atılan füzeyi düşürmeye çalıştıklarını ancak füzenin kesin olarak imha edildiğini henüz teyit edemediklerini belirtti.