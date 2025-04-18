İran'da 18 Nisan Ulusal Ordu Günü kutlanıyor

İran İslam Cumhuriyet Ordusu Günü, her yıl 18 Nisan'da kutlanan önemli bir ulusal bayramdır. Bu gün, ülkenin silahlı kuvvetlerine, onların ulusal güvenliğin ve İran'ın bağımsızlığının korunmasındaki rolüne adanmıştır. Bayram, hem askerler hem de siviller için büyük bir öneme sahiptir, çünkü halkın gücünün ve birliğinin bir simgesidir.

Bu gün, İran milletinin vatanı savunmak için ön saflarda mücadele eden asker ve komutanlarının çabalarını takdir etmesi için bir fırsattır.

Ülkede yaşanan İslami Devrim’den sonra, devrim düşmanları orduyu dağıtmak için komplo kurmuştu. Ordunun hayatının en hassas durumununda, İmam Humeyni (r.a.) ordunun en büyük destekçisi olarak sahaya çıktı ve devrim düşmanlarının şeytani planını boşa çıkardı. İslam Devrimi’nin büyük önderi, yayınladığı mesajda ordunun korunması gerektiğini belirtti.

İmam Humeyni, mesajında ​​milleti bu günde "İslam Ordusu" na kucak açmaya, onlara kardeşçe saygı göstermeye ve orduya desteklerini ilan etmeye çağırdı. İmam Humeyni, “Ordu artık milletin ve İslam'ın hizmetindedir. Artık istiklal ve sınır koruması olan İslam ordusuna karşı gelmek caiz değildir. Biz, siz ve ordu olarak ülkemizi korumak ve güvence altına almak, haydutların kötülüğüne ve bozguncuların düzensizliğine son vermek için kardeşler olarak birlikte çalışmalıyız.” dedi.

İmam Humeyni, ordunun uyum, bütünlüğü ve birliği için tarihi ve önemli bir kararname yayınladı ve 18 Nisan'ı Ordu Günü olarak seçti.

İran Ordusu Günü, 1979 yılında İslam Devrimi'nin ardından ilan edilmiştir. Bundan önce, 18 Nisan, 1921'de İran ordusunun modernizasyonu ve güçlendirilmesinin başladığı gün olarak kutlanıyordu. 1979 yılında bayram, İran İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetlerini onurlandırmaya yönelik resmi bir kutlamaya dönüştürülmüştür.

Ulusal Ordu Günü'nün amacı şunlardır:

- Ordunun ülkenin savunmasındaki katkılarının ve öneminin tanınması

- Moral ve ulusal gururun artırılması

- Vatandaşlar ile askerler arasındaki bağların güçlendirilmesi

Bu günde İran'da çeşitli etkinlikler düzenlenir:

- Büyük şehirlerde askeri araçların sergilendiği geçit törenleri ve gösteriler

- Askeri tatbikatlar ve silah sergileri

- Şehit olan askerler ve askerî personel için anma törenleri

İran ordusu, ülkenin güvenliğini sağlama ve bölgedeki istikrarı koruma konusunda önemli bir rol oynamaktadır. İran'ın silahlı kuvvetleri, düzenli ordu ve İslam Devrimi Muhafızları dahil olmak üzere, ulusal çıkarlarını uluslararası arenada koruma konusunda aktif bir şekilde yer almaktadır.

İran silahlı kuvvetleri düzenli ordu ile pasdaran olarak bilinen Devrim Muhafızları ordusundan oluşmaktadır. İren Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı vasıtasıyla direk İslam Devrimi Lideri’ne bağlıdır.

Ordu kara kuvvetleri Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetlerinden müteşekkildir.

Son yıllarda İran ordusu, terörist gruplarla mücadele ve bölgesel çatışmalara katılım gibi yeni zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Ordularının, dış tehditlere karşı savunmaya hazırlıklı olmasına ve iç düzeni sağlamaya odaklanılmaktadır.

İran ordusu, “Ordu Günü” münasebetiyle düzenlediği askeri geçit töreni sırasında yeni silahlara ve askeri teçhizatlarını sergiliyor.



