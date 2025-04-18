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18 Nis 2025 09:32

İran Hava Kuvvetleri’nden 'Ulusal Ordu Günü' geçit töreni

İran Hava Kuvvetleri’nden 'Ulusal Ordu Günü' geçit töreni

İran'da Ulusal Ordu Günü münasebetiyle Hava Kuvvetleri geçit töreni düzenledi.

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News ID 1926127

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