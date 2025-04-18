https://tr.mehrnews.com/news/1926127/ 18 Nis 2025 09:32 News ID 1926127 Video Video 18 Nis 2025 09:32 İran Hava Kuvvetleri’nden 'Ulusal Ordu Günü' geçit töreni İran'da Ulusal Ordu Günü münasebetiyle Hava Kuvvetleri geçit töreni düzenledi. indir 4 MB News ID 1926127 کپی شد İlgili haberler İran'da 'Ordu Günü' münasebetiyle geçit töreni düzenlendi Paraşütçüler Tahran semalarında İran bayrağını dalgalandırdı İran'da 18 Nisan Ulusal Ordu Günü kutlanıyor Tahran’daki geçit töreni yabancı askeri misafirleri büyüledi İran Ordu komutanları İmam Humeyni'nin türbesinde İran'da silah kaçakçılığına darbe: Devrim Muhafızları’ndan operasyon İran’ın ulusal güvenliği ve savunma gücü müzakere edilemez Çok amaçlı Ebabil İHA'sı geçit töreninde sergilendi İran Donanması'ndan Fars Körfezi'nde güç gösterisi İranlı komutan: Yeni nesil silahlarımızı tanıtmaya hazırlanıyoruz İran Ordusu'ndan güç gösterisi: "Her türlü tehdide karşı hazırız" İranlı komutan: Açık gözlerle ve tam dikkatle, tetikteyiz İranlı komutanlardan güneyde hava savunma incelemesi Ekler İlerleme Hikayesi İran Ordu Günü İran Ordusu Devrim Muhafızları Ordusu
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