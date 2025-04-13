  1. İran
13 Nis 2025 14:06

İranlı komutan: Yeni nesil silahlarımızı tanıtmaya hazırlanıyoruz

İranlı komutan: Yeni nesil silahlarımızı tanıtmaya hazırlanıyoruz

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı General Kiyumers Heyderi, yakında, gelecekteki olası savaşlarda oldukça etkili olacak özel silahların tanıtımının yapılacağını söyledi.

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı General Kiyumers Heyderi, Kara Kuvvetleri’nin yapısında ve silah donanımında temel gelişmelere dikkat çekerek, “Bugün operasyonel ihtiyaçları, hızlı yanıt verebilen bir taarruz gücüne dönüştürdük. Kara Kuvvetleri’nde artık geçmişin hareketsiz geleneksel birliklerinden eser yok,” dedi.

18 Nisan Ordu Günü münasebetiyle ülkenin 24 eyaletinde görkemli bir geçit töreni düzenlenmesi için planlamalar yapıldığını açıklayan General Heyderi, “Amacımız, ordunun yeni başarılarını ve yeniliklerini büyük milletimize sunmaktır” ifadelerini kullandı.

General Heyderi ayrıca, yakında, olası savaşlarda çok etkili olacak özel silahların tanıtımını yapacaklarını belirtti.

News ID 1925984

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