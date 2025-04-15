İran’ın ulusal güvenliği ve savunma gücü müzakere edilemez

İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü General Ali Muhammed Naini, “Gerçek Vaat 1” operasyonuna dair yaptığı açıklamada, İran’ın savunma kapasitesi ve ulusal güvenliğinin müzakere konusu olamayacağını net şekilde vurguladı.

Naini, operasyonun yalnızca askeri bir misilleme değil, aynı zamanda İran’ın caydırıcılığını ve stratejik kararlılığını ortaya koyan bir mesaj olduğunu belirtti.

General Naini, İran’ın ulusal güvenliği ile askeri ve savunma gücünün kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı. Bu konuların hiçbir koşulda müzakere edilemeyeceğini söyleyerek, Batılı taraflara açık bir mesaj gönderdi.