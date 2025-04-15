  1. İran
15 Nis 2025 13:00

Devrim Muhafızları Sözcüsü:

İran’ın ulusal güvenliği ve savunma gücü müzakere edilemez

İran’ın ulusal güvenliği ve savunma gücü müzakere edilemez

İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü General Ali Muhammed Naini, İran’ın savunma kapasitesi ve ulusal güvenliğinin müzakere konusu olamayacağını net şekilde vurguladı.

İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü General Ali Muhammed Naini, “Gerçek Vaat 1” operasyonuna dair yaptığı açıklamada, İran’ın savunma kapasitesi ve ulusal güvenliğinin müzakere konusu olamayacağını net şekilde vurguladı.

Naini, operasyonun yalnızca askeri bir misilleme değil, aynı zamanda İran’ın caydırıcılığını ve stratejik kararlılığını ortaya koyan bir mesaj olduğunu belirtti.

General Naini, İran’ın ulusal güvenliği ile askeri ve savunma gücünün kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı. Bu konuların hiçbir koşulda müzakere edilemeyeceğini söyleyerek, Batılı taraflara açık bir mesaj gönderdi.

News ID 1926044

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