Kremlin: Putin, Devrim Lideri’nin mesajına cevabını Erakçi’ye iletti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İran Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei’nin mesajına verdiği yanıtı İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’ye ilettiğini açıkladı.

Rus Kommersant’a göre, Peskov açıklamasında, “Cumhurbaşkanı Putin’in İran Devrim Lideri’ne ilettiği mesajda en iyi dilekler ve temel yaklaşımları içeren bir cevap yer aldı” dedi.

Bakan Erakçi, İran Devrim Lideri’nin yazılı mesajını Vladimir Putin’e iletmek ve üst düzey görüşmelerde bulunmak üzere Moskova’ya bir diplomatik heyet başkanlığında gitmişti. Erakçi dün Putin ile bir araya gelerek Ayetullah Hamenei’nin mesajını kendisine teslim etti.