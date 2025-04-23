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23 Nis 2025 09:16

Putin’den "Ukrayna ile görüşmeye hazırız" açıklaması

Putin’den "Ukrayna ile görüşmeye hazırız" açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile doğrudan görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2022'de savaşın başlamasından bu yana ilk kez Ukrayna ile doğrudan görüşebileceklerini dile getirdi.

Rusya'nın devlet televizyonuna bir demeç veren Putin, "Barış girişimlerine her zaman olumlu bakıyoruz. Kiev rejiminin de benzer bir anlayış içinde olmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Ukrayna'nın önerdiği Paskalya ateşkesinin uzatılmasına yönelik somut bir müzakere planı bulunmadığını açıkladı. Rus basınına konuşan Peskov, "Ancak Ukrayna belirli şartları yerine getirirse, Putin, Zelenskiy ile doğrudan görüşmeyi kabul edebilir" dedi.

Zelenskiy, Putin'in açıklamalarına doğrudan atıfta bulunmazken, Rusya'nın sivil altyapıya yönelik saldırılarını durdurması halinde her türlü görüşmeye açık olduklarını bildirdi.

News ID 1926282

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