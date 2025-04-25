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25 Nis 2025 16:08

Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile görüştü (+Video)

Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile görüştü (+Video)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi.

AA'ya göre, Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Witkoff'un, Putin tarafından başkent Moskova'da kabul edildiği belirtildi.

Görüşmeye, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev de katıldı.

Görüşmenin içeriğine dair ayrıntı verilmedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile 11 Nisan'da Rusya'nın St. Petersburg kentinde görüşmüştü. Yaklaşık 4,5 saat süren görüşmede, Ukrayna meselesinin çözüm yönleri ele alınmıştı.

News ID 1926347

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