Suudi Arabistanlı bakan, Ayetullah Hamanei ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, İran’a yaptığı resmi ziyarette, İran Devrim Lideri Ayetullah Hamenei ile görüştüğünü açıkladı. Ziyaretin, Suudi Arabistan Kralı’nın talebiyle gerçekleştiği belirtildi.

Bin Selman, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Kral Selman’ın yazılı mesajını ve selamlarını İran liderine ilettiğini, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konuların ele alındığını ifade etti.

Savunma Bakanı ayrıca, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile de bir araya gelerek, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel ve küresel gelişmeler üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduklarını belirtti.