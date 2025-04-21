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21 Nis 2025 21:47

Yemen, Amerikan İHA'larını tek tek avlıyor

Yemen, Amerikan İHA'larını tek tek avlıyor

Yemen silahlı kuvvetlerinin direniş eylemlerinin başlangıcından bu yana toplam 24 MQ-9 İHA'sını düşürdüğü açıklandı.

Yemen silahlı kuvvetlerinin direniş eylemlerinin başlangıcından bu yana toplam 24 MQ-9 İHA'sını düşürdüğü bildirildi.

Bu İHA’ların her birinin değerinin 32 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Yemen, Amerikan İHA'larını tek tek avlıyor

News ID 1926239

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