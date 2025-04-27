Yemen, Nevatim Hava Üssü’nü süpersonik füze ile hedef aldı

Yemen Silahlı Kuvvetleri, son operasyonlarına dair yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Yemen güçlerinin işgal altındaki Filistin’in güneyindeki bulunan Nevatim Hava Üssü’nü hedef aldığı belirtildi.

Operasyon, “Filistin 2” süpersonik balistik füze ile gerçekleştirildi ve başarılı olduğu duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin askeri kapasitesini artırmaya devam edeceği vurgulandı.

Operasyonların, Gazze’ye yönelik savaş sona erene ve bölgedeki abluka kaldırılana kadar devam edeceği ifade edildi.