ABD uçak gemisi Truman bölgeyi terkediyor

Amerikalı bir yetkili, El Cezire'ye yaptığı açıklamada Truman uçak gemisinin yakın zamanda Ortadoğu bölgesinden ayrılacağını doğruladı.

İsmini vermeyen yetkili başka bir uçak gemisi ile değiştirilmesi konusunda görüşmelerin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Yemen'deki Ensarullah Hareketi liderinin, Yemen güçlerinin etkili saldırıları sonucunda Truman uçak gemisinin savunma pozisyonuna girdiğini duyurmuştu.

ABD'li yetkili, Trump yönetiminin en sonunda Yemen'deki Ras İsa petrol limanını bombalama kararı aldığını söyledi.