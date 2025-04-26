Yemen'den işgal altındaki topraklara füze saldırısı

Siyonist rejim, ABD’nin desteği ve uluslararası toplumun sessizliğiyle Gazze'deki Filistinlilere karşı soykırım yapmaya devam ederken, Yemen Ensarullah Hareketi, Filistin davasına destek olmak için Siyonist düşmanla karşı karşıya geliyor.

Siyonist kaynaklar, Yemen'den işgal altındaki topraklara doğru bir füze atılmasının ardından, işgal altındaki Filistin’in çeşitli bölgelerinde sirenlerin çaldığını ve Siyonist yerleşimcilerin panik içinde sığınaklara kaçtığını bildirdi.

Siyonist rejim ordusu yaptığı açıklamada, Yemen'den işgal altındaki topraklara doğru bir balistik füze fırlatıldığını duyurdu.

Tel Aviv, bu balistik füzeyi önlediklerini iddia etti.

Şu ana kadar bu saldırıya ilişkin herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar hakkında bilgi verilmedi.

Yemen Ensarullah Hareketi de henüz bu konuda bir açıklama yapmadı.