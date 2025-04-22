İran Güreş Milli Takımları Türkiye’de turnavalara katılacak

İran Gençler ve Yıldızlar Serbest ile Grekoromen Güreş Milli Takımları, Asya ve Dünya Şampiyonaları hazırlıkları kapsamında Türkiye’de düzenlenecek Zafer Kupası ve Şampiyonlar Kupası’na katılacak.

Bu doğrultuda, Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımları 2-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Zafer Kupası’nda; Gençler Serbest ve Grekoromen takımları ise 4-6 Mayıs tarihlerinde yapılacak Şampiyonlar Kupası’nda mindere çıkacak.

Zafer Kupası (Victory Cup / Zafer Turnuvası), her yıl Türkiye’de düzenlenen uluslararası bir güreş turnuvasıdır. Genellikle gençler ve yıldızlar (yani genç kategorisindeki sporcular) arasında yapılır ve hem serbest stil hem de grekoromen stil güreşçileri ağırlanır.