İran-Portekiz kültürel ve eğitim alanlarında işbirliği yasa tasarısı onaylandı

İran İslami Şura Meclisi’nin bugün yapılan genel kurul oturumunda, İran ile Portekiz arasında dil, eğitim, kültür, spor, gençlik, turizm ve medya alanlarında işbirliği yapılmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.

Tek maddelik yasa: İran İslam Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti arasında dil, eğitim, kültür, spor, gençlik, turizm ve medya alanlarında işbirliğine dair anlaşma, bir önsöz ve 27 maddeden oluşmakta olup, ekte yer alan metin doğrultusunda onaylanmış ve hükümete belgelerin karşılıklı olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.