  1. Spor
16 Nis 2025 10:15

İranlı teknik direktör Suudi Arabistan Milli Güreş Takımı'nın başına geçti

İranlı teknik direktör Suudi Arabistan Milli Güreş Takımı'nın başına geçti

Ağır sıklet serbest güreş kategorisinde eski dünya ve olimpiyat şampiyonu olan Komeyl Kasımi Suudi Arabistan Serbest Güreş Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü üsteledi.

Ağır sıklet serbest güreş kategorisinde eski dünya ve olimpiyat şampiyonu olan Komeyl Kasımi Suudi Arabistan Serbest Güreş Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü üsteledi.

İlk defa bir İranlı Suudi Arabistan'daki bir spor takımını yönetecek. 

News ID 1926070

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler