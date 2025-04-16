İranlı teknik direktör Suudi Arabistan Milli Güreş Takımı'nın başına geçti

Ağır sıklet serbest güreş kategorisinde eski dünya ve olimpiyat şampiyonu olan Komeyl Kasımi Suudi Arabistan Serbest Güreş Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü üsteledi.

İlk defa bir İranlı Suudi Arabistan'daki bir spor takımını yönetecek.