İran'ın ilk Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası hakemi görev alacak

İran Kayak ve Kış Sporları Federasyonu Buz Hokeyi Derneği Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ramin Atikaçi, Ermenistan'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası 4. Lig müsabakalarında İran adına ilk kez hakemlik yapacak.

Daha önce Inline Hokey Dünya Şampiyonaları'nda da görev alan Atikaçi, Uluslararası Paten Federasyonu'ndan (FIRS) Inline Hokey alanında A Lisansı'na sahiptir.

Atikaçi ayrıca şu anda Amerika Buz Hokeyi Ligi'nde (Amerikan profesyonel ligleri kastediliyor) maç yöneten ilk İranlı hakem unvanını da taşıyor.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 12-20 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Kupası 4. Ligi, buz hokeyinde alt ligler kategorisinde yer alıyor.