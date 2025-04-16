Eski futbolcusundan olay İsmail Kartal sözleri

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan ve sırasıyla Gaziantepspor, İstanbulspor, Galatasaray, Akhisar Belediye, Trabzonspor, Osmanlıspor FK, Konyaspor, Kayserispor, Eyüpspor ve son olarak da Adanaspor forması giyen Uğur Demirok, Atakan Kurt YouTube kanalında eski hocası İsmail Kartal ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

"İsmail Kartal yüzümüze bakmayan, selam vermeyen bir insan oldu"

Demirok Kartl ile ilgili şunları söyledi:

İsmail Kartal... Konyaspor'dan ayrılma sürecinde ben İsmail hocadan kırgın olarak ayrıldım. İsmail Kartal, Konyaspor'a geldiği ilk dönem bizi odasına toplayıp, takımı tanımak adına bizden destekler alan hep bizimle konuşan, antrenmanlarda hep bizi yanına çağıran bir hocayken ama bir yenilgiden sonra yüzümüze bakmayan, selam vermeyen bir insan oldu.