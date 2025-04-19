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19 Nis 2025 14:47

Putin, salı günü Moskova’da Umman Sultanı ile görüşecek

Putin, salı günü Moskova’da Umman Sultanı ile görüşecek

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu hafta Salı günü Moskova’da Umman Sultanı Heysem bin Tarık’ı ağırlayacağını duyurdu.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu hafta Salı günü Moskova’da Umman Sultanı Heysem bin Tarık’ı ağırlayacağını duyurdu.

Görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Ziyaret, İran ile ABD arasında Umman arabuluculuğunda yürütülen nükleer müzakerelerin devam ettiği bir döneme denk geliyor.

Görüşmelerin ilk turu geçtiğimiz hafta Maskat’ta, ikinci turu ise bugün Roma’daki Umman Büyükelçiliği binasında gerçekleştiriliyor.

News ID 1926173

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