Putin ile Umman Sultanı Kremlin’de buluştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Umman Sultanı Heysem bin Tarık es-Said ile Kremlin Sarayı’nda bir araya geldi.

Russia Today’a göre, liderler arasındaki görüşmeler Kremlin’de başladı. Görüşmenin başında konuşan Putin, bu yıl içinde düzenlenecek olan Rusya-Arap Ülkeleri Zirvesi’ne değinerek Sultan Heysem’i zirveye davet etti.

Putin, Rusya ile Umman arasındaki ilişkilerin dostane ve yapıcı olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki iş birliğinin ulaşım, tarım ve karşılıklı yatırım gibi alanlarda daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.