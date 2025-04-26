Erakçi: ABD ile 3. tur görüşmeler ciddi bir atmosferde yapıldı

İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan görüşmelerin üçüncü turu sona erdi.

Dolaylı olarak yürütülen görüşmelerin ardından açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, yapılan görüşmelerin ciddi bir atmosferde yapıldığını belirterek, "3. turda daha detaylı ve teknik görüşmelere girdik. Uzmanların varlığı çok faydalı oldu. Birkaç kez görüşlerimizi yazılı olarak paylaştık" dedi.

Erakçi sözlerine şöyle devam etti:

“Karşı tarafların sorularına yazılı olarak cevap verdik. Onlara yöneltilen sorularımız oldu. Genel olarak müzakere ortamı çok ciddiydı, büyük tartışmalardan biraz uzak durduk. Ama bu, anlaşmazlıkların çözülmesi anlamına gelmiyor, hem ciddi konularda hem de detaylarda farklılıklar var"

“Bir sonraki toplantıya kadar başkentlerde anlaşmazlıkların nasıl azaltılabileceği konusunda daha fazla çalışma yapılması kararı aldık. Her iki tarafın da ciddi ve kararlı olduğuna inanıyorum.” diyen Erakçi, müzakerelerde ilerleme kaydedilmesini umuduğunu dile getirdi.

Erakçi, "Detayları müzakere etmeden önce genel bir anlayışla varılması gereken konular var" ifadesini kullandı.

Müzakerelerin bir sonraki turuyla ilgili olarak Erakçi, "Bir sonraki tur muhtemelen cumartesi günü (3 Mayıs) gerçekleşecek ve ayrıntıları Umman tarafından açıklanacak.Dördüncü tur görüşmelere ben ve Sayın Steve Witkoff ile uzmanların eşliğinde katılacağız" açıklamasını yaptı.

Abbas Erakçi, "Yapılan müzakerelerde sadece nükleer ve yaptırımların kaldırılması konuları görüştük." dedi.

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