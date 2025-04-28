Erakçi, UAEA Başkanı Grossi ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyed Abbas Erakçi ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Bu telefon görüşmesinde taraflar İran ile Ajans arasındaki işbirliğinin son durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ajansın İran'ın nükleer meselelerindeki rolünün bu kurumun yasal görev ve yetkileri çerçevesinde önemli olduğunu hatırlatarak, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) sorumlu bir üye olarak, ajans ile uluslararası hukuki taahhütleri doğrultusunda işbirliğine devam ettiğini ifade etti.

Bakan Erakçi, ajansın teknik ve profesyonel yaklaşımıyla, kalan diğer koruma önlemleri meselelerinin de en kısa sürede çözüme kavuşturulmasını umduklarını belirtti.

Erakçi ayrıca, İran-ABD müzakereleriyle ilgili son gelişmeler hakkında Grossi'ye bilgi verdi.

İran-ABD dolaylı görüşmelerini bir kez daha memnuniyetle karşılayarak, Ajansın bu süreçte her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ise, İran-ABD dolaylı görüşmelerini bir kez daha memnuniyetle karşılayarak, ajansın bu süreçte her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.