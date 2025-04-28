Erakçi Mısırlı mevkidaşı ile Bender Abbas patlaması ve Gazze’yi ele aldı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Bedr Abdulati, Şehit Recai Limanı’ndaki patlama nedeniyle İran halkı ve hükümetine taziyelerini ileterek yaralılara acil şifalar diledi.

Mısır Dışişleri Bakanı ayrıca, Kahire’nin, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail rejiminin suçlarını durdurmak ve Gazze halkına yardım etmek için sürdürdüğü çabalar hakkında bilgi verdi.

Gazze’ye yönelik devam eden gıda ve ilaç ambargosunu ve sivillere yönelik katliamları insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir suç olarak nitelendiren Erakçi, ABD ve diğer İsrail destekçilerini bu savaş suçlarının ortakları olarak tanımladı.

Gazze ve Batı Şeria halkının zorla yerinden edilmesine karşı çıkılması gerektiğini vurgulayan Bakan Erakçi, uluslararası toplumun bu zulme karşı sessiz kalmasını endişe verici bulduğunu belirtti.

Erakçi görüşmede ayrıca İran ile ABD arasındaki müzakerelerin süreci hakkında da Mısırlı mevkidaşını bilgilendirdi.