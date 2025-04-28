İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları bölgeyi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan telefonda görüştü.

İki bakan gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldılar.

Görüşmenin başında, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Şehit Recai Limanı’ndaki trajik yangın olayı nedeniyle üzüntülerini dile getirerek, ülkesinin halkı ve hükümeti adına hayatını kaybedenlerin ailelerine, İran halkına ve hükümetine başsağlığı dilerken, yaralılar için de acil şifa temennisinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise, Suudi Arabistanlı üst düzey yetkililer tarafından iletilen taziye mesajları için teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Erakçi, İran’ın bölgesel gelişmelere ilişkin tutumunu açıklayarak, Gazze ve Batı Şeria’da Siyonist rejimin devam eden suçları ve Lübnan’a yönelik tekrar eden saldırıları nedeniyle bölgede artan güvensizliğe dikkat çekti ve uluslararası toplumun, yüzyılın devam eden en büyük soykırımını durdurmak için harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Erakçi ayrıca, Suudi mevkidaşını İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin son durumu hakkında bilgilendirdi.