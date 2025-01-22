İranlı yetkili, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı ile görüştü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, Tahran'ı ziyaret eden Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile bir araya geldi.

Bu görüşmede iki taraf, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini ve Kafkasya bölgesindeki son gelişmeleri ele aldı.

İran-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısına katılmak üzere Tahran'da bulunan Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve beraberindeki heyet dün Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüşmüştü.