İran’dan BM’ye "Fransa" tepkisi: “Nükleer silah suçlaması asılsız”

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi Emir Said İrevani, Fransa Dışişleri Bakanı’nın İran’ın nükleer silah geliştirmeye “yakın olduğu” yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi.

BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e hitaben yazdığı mektupta İrevani, bu suçlamaların tamamen asılsız ve siyasi saiklerle yapılmış olduğunu belirtti.

İrevani, İran’ın nükleer programının tamamen barışçıl amaçlı olduğunu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) düzenli denetimleriyle bunun doğrulandığını vurguladı. Ayrıca, İran’ın hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmadığını ve savunma doktrininde böyle bir değişiklik yapılmadığını kaydetti.

Mektubunda Fransa’yı ve Avrupalı ortaklarını tehdit dilini terk etmeye ve uluslararası hukuka saygı göstermeye çağıran İranlı temsilci, Fransa’nın nükleer silahsızlanma konusunda çifte standart uyguladığını ve İsrail’in gizli nükleer programına sessiz kaldığını da ekledi.

“Gerçek diplomasi tehdit ortamında yürütülemez” ifadelerini kullanan İrevani, Batılı ülkelerin nükleer anlaşmaya (JCPOA) geri dönmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini aktardı.