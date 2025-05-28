İran Ulusal Güvenlik Sekreteri, Putin'in yardımcısı ile görüştü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Akbar Ahmediyan, Moskova’ya yaptığı ziyarette Rusya Devlet Başkanı’nın özel yardımcısı Nikolay Patruşev ile bir araya geldi.

Ahmediyan ve Patruşev bu görüşmede, iki ülke arasındaki en önemli anlaşmaların ve işbirliklerinin uygulanma sürecini gözden geçirmenin yanı sıra, Tahran ve Moskova’nın ikili ilişkileri geliştirme iradesini vurguladılar.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, iki ülkenin ekonomik ve bölgesel işbirliğini gelişme yolunda değerlendirerek, “Tahran ve Moskova, ileri düzey bilimsel işbirliği, mal taşımacılığı (transit) ve enerji alışverişleri alanında yüksek kapasiteye sahiptir” dedi.

Ahmediyan ayrıca, İran ve Rusya’nın, bölgedeki en önemli gelişmeler hakkında istişarelerine devam edeceklerini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı’nın özel yardımcısı da bu görüşmede, Kuzey-Güney uluslararası ulaşım koridoru kapsamındaki ikili işbirliğine işaret ederek, iki ülkenin katılımıyla Reşt - Astara demiryolu projesinin uygulanmasının hızlandırılmasının önemine vurgu yaptı.

Patruşev, Rusya Devlet Başkanı’nın, özellikle enerji ve ulaştırma alanındaki stratejik anlaşmaların uygulanmasını yakından takip ettiğini belirtti.

İki taraf, siyasi, güvenlik, ekonomik, kültürel alanlar ve halklar arası etkileşimler gibi ikili ilişkilerin çeşitli boyutlarının ele alındığı bu görüşmede, enerji nakil projelerinin önemi ve bu projelerin nihai hâle getirilmesi için sonraki adımların atılması gerekliliği üzerinde durdular.