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4 Mar 2025 11:40

Kitapseverler buluşuyor: Tahran 36. Kitap Fuarı’nın tarihi açıklandı

Kitapseverler buluşuyor: Tahran 36. Kitap Fuarı’nın tarihi açıklandı

Tahran Uluslararası Kitap Fuarı’nın 36. yılı için belirlenen slogan “İran İçin Okuyalım” olarak açıklandı.

Her yıl binlerce yayınevinin ve edebiyatseverin bir araya geldiği Tahran Uluslararası Kitap Fuarı, İran’ın en büyük kültürel etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Yayınevleri, yazarlar ve akademisyenler için önemli bir buluşma noktası olan etkinlikte, geniş bir kitap yelpazesi okurlarla buluşacak.

Tahran Uluslararası Kitap Fuarı’nın 36. yılı için belirlenen slogan “İran İçin Okuyalım” olarak açıklandı.

Kitapseverler buluşuyor: Tahran 36. Kitap Fuarı’nın tarihi açıklandı

Kitapseverlerin büyük bir heyecanla beklediği fuar, 7-17 Mayıs 2025 tarihleri arasında İmam Humeyni (r.a) Musalla’sında düzenlenecek.

News ID 1924966

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