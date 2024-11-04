İran, Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na katıldı

Bu yıl 41. kez düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen açılış töreniyle ziyaretçilerine kapılarını açtı.

TÜYAP Fuarcılık Grubu ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen fuar, “Çocukluk Şenliktir!” teması altında okurları ağırlıyor.

Etkinliğin bu yıl onur yazarı, çocuk ve gençlik edebiyatının duayen ismi Yalvaç Ural olurken, onur konuğu ülkesi ise Azerbaycan olarak belirlendi.

2-10 Kasım 2024 tarihleri arasında sürecek fuarda İran Kitap ve Edebiyat Evi de yer alıyor.

Fuardaki etkinlikler, dünya edebiyatından önemli isimleri ve çok sayıda kültürel etkinliği kapsayarak edebiyatseverlere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.