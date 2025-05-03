Irak’tan İran karşıtı gruplara 10 günlük tahliye süresi

Irak’ın Süleymaniye vilayetindeki güvenlik güçleri, İran karşıtı silahlı grupların zor kullanılarak tahliye edileceğini duyurdu.

Güvenlik sözcüsü Selam Abdulhalık, bu grupların Zurkoweiri, Kolereş ve Bane Gore bölgelerindeki üslerini terk etmeleri gerektiğini belirtti.

Abdulhalık, bu adımın Tahran ile Bağdat arasında imzalanan güvenlik anlaşması kapsamında atıldığını ve daha önce birçok kez uzatılan sürenin artık sona erdiğini söyledi.

Gruplara, Sordash Kampı’na taşınmaları için yalnızca 10 gün süre tanındı.

Daha önce açıklanan resmi belgelerde, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanlığı tarafından alınan kararla, İran’a karşı faaliyet yürüten grupların Irak topraklarındaki varlıklarının yasaklanacağı bildirilmişti.

Bu kapsamda, Irak Başbakanlığı ve Güvenlik Danışmanlığı’nın talimatıyla, sınır kapıları, güvenlik güçleri ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi dahil olmak üzere tüm ilgili kurumlara gerekli adımları atma çağrısı yapıldı.

