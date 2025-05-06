Tahran-Bakü günlük uçuşları başladı

İran Hükümet Sözcüsü Mucahirani, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada Tahran ile Bakü arasında günlük uçuşların başlatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Azerbaycan’a gerçekleştirdiği bu ilk ziyaretine değinen Muhacirani "Bu ziyaretin bir sonucu olarak, uzun süredir yapılmayan Tahran-Bakü uçuşları yeniden başlatıldı ve artık günlük olarak gerçekleştiriliyor." dedi

Muhacirani ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelerin son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Kırmızı çizgilerimiz bellidir; yalnızca nükleer konu hakkında konuşuyoruz. Nükleer enerji bizim için barışçıl amaçlara yöneliktir ve bu, İran halkının hakkıdır. Diplomasiyi benimsediğimizi açıkça ortaya koyduk ve bu sürece katıldık. Şimdi karşı taraf iyi niyetini göstermelidir” ifadesini kullandı.

Mucahirani, yaptırımlarla ilgili olarak da şu değerlendirmede bulundu: “Bu yaptırımlar ilk kez uygulanmıyor. Daha önce de defalarca benzer yaptırımlarla karşılaştık. Bu yaptırımların en büyük zararı doğrudan İran halkına oluyor.”

Sözcü ayrıca “Yaptırımlar kağıt üzerinde sadece askeri konularla ilgili görünüyor; ancak pratikte en büyük baskı ilaç, sağlık ve halkın günlük yaşamı üzerinde hissediliyor” ifadelerini kullandı.