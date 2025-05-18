Meclis Başkanı Galibaf, Neçirvan Barzani ile görüştü

İran İslam Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, resmi ziyaret kapsamında Tahran’da bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Galibaf, bu görüşmenin özellikle komşu ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamasını temenni ederek, “Hükümet ve Meclis’in önceliği, özellikle İslam ülkeleri olmak üzere komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesidir. İran, Irak ve IKBY arasında geçmişten gelen işbirliğine dayalı güçlü ilişkiler bulunmaktadır” dedi.

Galibaf ayrıca İran ile Irak arasında sınır güvenliği konusunda yapılan güvenlik anlaşmasında iyi ilerlemeler sağlandığını belirterek, iki taraf arasında büyük ekonomik potansiyel bulunduğunu ve bu kapasitenin takibi gerektiğini vurguladı.

Galibaf, ekonomik işbirliğinin artmasının, bölgede güvenliğin de istikrar kazanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ise, Tahran’ı yeniden ziyaret etmek ve İranlı yetkililerle görüşmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Barzani, geçen yıl İran’a yaptıkları ziyarette İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ile tarihi bir görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Bu görüşme, Irak, IKBY ve İran arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Özellikle ekonomik ve sınır ilişkileri ile Kerbela ziyaretleri konularında ilişkiler çok daha iyi bir seviyeye ulaştı” ifadelerini kullandı.

Barzani, sınır bölgelerindeki valilerin sürekli iletişim halinde olduğunu ve yakında İran ile Irak’ın sınır vilayetleri arasında bir toplantı düzenleneceğini belirterek, bu toplantının birçok konuda kolaylık sağlayabileceğini söyledi.

Güvenlik konularında da büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirten Barzani, “IKBY, İran’ın güvenliğini tehdit edecek bir üs olmamalıdır. Bu ilkeye bağlıyız” dedi.

Barzani ayrıca, İran’ın geçmişte özellikle IŞİD’in ortaya çıktığı dönemde verdiği yardımları asla unutmadıklarını vurgulayarak, “Şehit General Süleymani, IKBY’ye yardım eden ilk kişilerden biriydi. İran’ın güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak görüyor ve bu doğrultuda tüm çabamızı göstermeye devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.