Tahran'da 36. Uluslararası Kitap Fuarı

Her yıl İran’ın başkenti Tahran'da düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı bu sene 7 Mayıs’ta Tahran’daki İmam Humeyni Musallası'nda başladı. Bu organizasyon her gün sabah saat 10:00’dan akşam 21:00'e kadar ziyaretçileri ağırlamaktadır.

Her sene binlerce kişinin ziyaret ettiği Uluslararası Tahran Kitap Fuarı, bu yıl İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Seyyid Abbas Salihi, İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Irak Kültür Bakanı Ahmed Fekkak ve kültür temsilcilerinin katılımıyla 36. Kez kapılarını kitapseverlere açtı.

Birçok ülkeden yaklaşık 100 yabancı yayıncının da olduğu ve toplam 2 bin 800 yayınevinin katıldığı Uluslararası Tahran Kitap Fuarı, 17 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

75 bin metrekarelik alanda “İran İçin Okuyalım” temasıyla başlayan fuarın bu yılkı onur konuğu Irak'tır.

Uluslararası Kitap Fuarı, çeşitli ülkelerden farklı yayınevleri arasındaki etkileşimi güçlendirmek için iyi bir platformdur. Yabancı yayınların da fuarda yer alması, İranlı kitapseverleri diğer ülkelerin edebiyatıyla tanıştıracak. İranlı yetkililerin ve diğer ülkelerin büyükelçilerinin fuara katılımı bu kültürel etkinliğin önemini gösteriyor.

2.300'den fazla İranlı yayınevi Tahran Kitap Fuarı'nın çeşitli bölümlerine katılmak için kayıt yaptırdı. Buna göre, 1.626 yayıncı kitap fuarında stant açacak, geri kalanı ise kitaplarını fuarın internet sitesinde online olarak sunacak.

Stantların içerisinde de okurların ilgisini çekecek edebiyat, tarih ve çocuk bölümlerinde çok çok önemli miktarda yayınlar bulunmaktadır. Burada Milli, tarihi, çocuk eğitimi üzerine önemli ölçüde kitaplar vardır.

Tahran Kitap Fuarı'na Türkiye de katıldı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı standının açılışını gerçekleştirdi.

Büyükelçi Kırlangıç, açılışta AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz Türkiye olarak çok uzun yıllardır bu yerleşkede fuara katılıyoruz. Daha önce başkan fuar alanında Türkiye güçlü bir şekilde temsil ediliyordu. Bu sene daha da güzel bir hazırlık yapıldığını görüyorum. Katkıları nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Yunus Emre Enstitümüze teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye'den birçok yazar ve yayınevi temsilcilerinin fuara katıldığını ve kendileriyle görüştüklerini belirten Kırlangıç, "Bugün gördüğüm kadarıyla standımızda zengin bir kitap çeşitliliği var. Çocuk kitapları ve çocuk edebiyatı ile ilgili de önemli bir katılım olduğunu görüyoruz. Bu faaliyetin ve bizim burada bulunmamızın Türkiye ile İran arasındaki kültürel ilişkileri daha da geliştirmemize katkı sağlayacağını umuyorum. Bu faaliyetler, iki milletin ortak kültürel mirasının tanıtılmasına ve Türkiye'nin kültürel birikiminin İran'da daha fazla bilinmesine katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Türkiye-İran Ortak Kültür Yılı olduğunu hatırlatan Büyükelçi Kırlangıç, bu vesileyle de iki ülke arasında ortak kültürel faaliyetler planlandığını belirtti.

Fuara katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Abdussamed Taş da bu yıl Tahran Kitap Fuarı'nda Türkiye'den binin üzerinde eserle ve 8 adet stantla katıldıklarını belirtti.

Fuarın bölgedeki en önemli etkinliklerinden biri olduğunu belirten Taş, "İran ile kültürel bağlarımız çok derin ve gönül coğrafyası diye nitelendirdiğimiz coğrafyamıza hitap ediyor. Bu bağlamda bu etkinliği önemsiyoruz." dedi.

Türk edebiyatına ait eserlerin dünya çapında yaygınlaşmasını sağlamak için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen "TEDA Projesi"nin önemine değinen Taş, "Bu yıl TEDA kapsamında 4234 eser 96 farklı dile çevrildi. Bu muazzam bir başarıdır. Bu projeden yararlanan ülkeler sıralamasına baktığımız zaman İran önemli bir sırada. Proje kapsamında desteklediğimiz İranlı yayınevlerinin sayısı da çok ciddi sayılara ulaşmış durumda." diye konuştu.

Taş, TEDA Projesi kapsamında hem klasik hem de çağdaş Türk edebiyatının yayılması için İranlı yayıncılara destek verdiklerini söyleyen Taş, "Bütün bu faaliyetler, hem komşu hem de yakın tarihte iyi ilişkilere sahip Türkiye ile İran'ın yakınlaşmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Tahran Kitap Fuarı'nın Tarihi

Asya ve Orta Doğu'da en önemli kitap etkinliklerinden biri olan fuarın ilk dönemi 1987'ye dayanıyor. Başarılı iş tecrübesine sahip olan bu sergi, o zamandan bugüne kadar her yıl 5 milyondan fazla kitapsever ve kitap hayranını kendine çekmektedir.

Uluslararası Tahran Kitap Fuarı’nın düzenlenmesi, ister kitap alımı ve kişisel alanlar oluşturma ister kütüphanelerin bilimsel kaynaklarının sağlanmasında basın ve yayın endüstrisinin gelişimi ve kalkınması için altın bir fırsat.

Öte yandan fuarın düzenlendiği dönemde de kitapların takdir edilmesi için kamu ve özel kurumların işbirliği ile farklı etkinlikler ve programların yapılması da önemli bir konu sayılır.