Hindistan’dan Pakistan’a düzenlediği “Sindoor operasyonu” açıklaması

TASS haber ajansına göre, Hindistan Dışişleri Bakanı Vikram Misri, “Sindoor Operasyonu” adı verilen Pakistan’a yönelik son operasyonla ilgili olarak, Yeni Delhi'nin, İslamabad’dan gelebilecek daha fazla terör saldırısını önleme hakkını kullandığını ifade etti.

Misri, “Pakistan’da konuşlanmış terörist gruplarla ilgili istihbarat verilerimiz, Hindistan’a yönelik yeni saldırıların yolda olduğunu gösterdi. Bu nedenle bu saldırıların önlenmesi ve etkisiz hale getirilmesi zorunlu hale geldi,” dedi.

Hindistan’ın eylemlerini dengeli ve sorumlu olarak nitelendiren Misri, “Bu sabah erken saatlerde Hindistan, sınır ötesi benzer saldırılara karşılık verme ve onları engelleme hakkını kullandı,” ifadelerini kullandı.

Misri’ye göre, Hindistan ordusunun “Sindoor Operasyonu”ndaki odak noktası, “terörist altyapıları yok etmek ve Hindistan’a gönderilmesi muhtemel teröristleri etkisiz hale getirmek” oldu.

Hindistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Hindistan Silahlı Kuvvetleri bu sabah (Çarşamba) Sindoor Operasyonu’nu başlatarak Pakistan topraklarında 9 hedefe saldırı düzenledi. Bu operasyon, Hindistan kontrolündeki Keşmir’de Nisan ayında turistlerden oluşan bir gruba yapılan saldırıya yanıt olarak gerçekleştirildi. Söz konusu saldırıda, çoğunluğu turist olan 26 kişi hayatını kaybetmişti. “Pahalgam Saldırısı” sonrası, nükleer silaha sahip bu iki ülke arasındaki zaten gergin olan ilişkiler daha da kötüleşti.