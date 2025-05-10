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10 May 2025 14:09

Özbekistan Başbakanı Tahran’a geliyor

Özbekistan Başbakanı Tahran’a geliyor

Özbekistan Başbakanı, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı’nın daveti üzerine beraberindeki heyetle birlikte Tahran’a gelecek.

Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif’in daveti üzerine, 11 Mayıs Pazar günü başkanlığını yaptığı bir heyetle birlikte Tahran’ı ziyaret edecek.

Bu ziyaret kapsamında, Özbekistan Başbakanı İran yetkilileriyle görüşmede bulunmanın yanı sıra iki ülkenin ekonomik aktörlerinin katılımıyla düzenlenecek ortak ticaret forumuna da iştirak edecek.

Ayrıca bu ziyarette iki ülke arasında birkaç işbirliği belgesinin imzalanması bekleniyor.

Özbekistan Başbakanı’nın Tahran ziyareti öncesinde iki ülkenin ortak işbirliği komisyonu toplantısı da düzenlenecek.

News ID 1926771

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