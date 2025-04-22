İran-Özbekistan arasında adli işbirliği güçleniyor

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Üyesi Ülkelerin Yargı Başkanları 20. Zirvesi kapsamında Çin’in Hangzhou kentinde Özbekistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Bakhtiyor Jahangirovich Islamov ile bir araya geldi.

Görüşmede Ejei, İran ve Özbekistan’ın derin kültürel ve medenî bağlarına dikkat çekerek, iki ülke arasında ekonomik, güvenlik, hukuki ve yargı alanlarında daha fazla işbirliği potansiyeli bulunduğunu vurguladı. İranlı yetkili, bazı alanlarda imzalanan anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Ejei ayrıca, İran’ın Özbek vatandaşlarına vize muafiyeti tanıdığını hatırlatarak, bu adımın halklar arası ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

Yargı alanında da iş birliğine açık olduklarını kaydeden Ejei, suç önleme, yargı süreçlerinin dijitalleştirilmesi, hâkim eğitimi ve uzlaştırma gibi konulardaki İran tecrübelerini Özbekistan ile paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Özbekistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Islamov da iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygıya dayandığını ve tarihî bağlardan beslendiğini belirtti.

Islamov, İran ile yargı alanı dahil birçok konuda işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını ve 2025 yılında İran’da yapılması planlanan ŞİÖ Yargı Başkanları Zirvesi’ne aktif katılım sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.