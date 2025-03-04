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4 Mar 2025 13:22

İran-Özbekistan mahkum transferi anlaşması onaylandı

İran-Özbekistan mahkum transferi anlaşması onaylandı

İslami Şura Meclisi temsilcileri, İran ile Özbekistan arasında mahkumların transferine ilişkin anlaşma tasarısını kabul etti.

İran İslami Şura Meclisi'nin bugünkü genel oturumunda, İran İslam Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında mahkumların transferine ilişkin anlaşma tasarısı görüşüldü ve onaylandı.

İran İslam Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasında mahkumların transferine ilişkin anlaşma tasarısı, bir giriş ve 23 maddeden oluşan ekli metinle birlikte onaylandı ve belgelerin değişimine izin verildi.

Not: Bu yasanın uygulanması veya değiştirilmesi sırasında İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın 77, 125 ve 139. maddelerine uyulması zorunludur.

News ID 1924971

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