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11 May 2025 11:27

Özbekistan Başbakanı Tahran’da (+Video)

Özbekistan Başbakanı Tahran’da (+Video)

Özbekistan Başbakanı Abdullah Aripov, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı’nın daveti üzerine beraberindeki heyetle birlikte Tahran’a ulaştı.

Özbekistan Başbakanı Abdullah Aripov, İran Cumhuraşbakanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif’in resmi daveti üzerine, üst düzey bir heyetin başında bugün sabah Tahran’daki Mehrabad Havalimanı’na ulaştı.

Ziyaret kapsamında Özbekistan Başbakanı, İranlı üst düzey yetkililerle ikili görüşmelerde bulunmanın yanı sıra, iki ülke iş dünyasının katılımıyla düzenlenecek ortak ticaret forumuna iştirak edecek.

Aripov’un Tahran ziyareti sırasında İran ve Özbekistan arasında çeşitli işbirliği anlaşmalarının da imzalanması bekleniyor.

News ID 1926794

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