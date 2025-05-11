Özbekistan Başbakanı Tahran’da (+Video)

Özbekistan Başbakanı Abdullah Aripov, İran Cumhuraşbakanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif’in resmi daveti üzerine, üst düzey bir heyetin başında bugün sabah Tahran’daki Mehrabad Havalimanı’na ulaştı.
Ziyaret kapsamında Özbekistan Başbakanı, İranlı üst düzey yetkililerle ikili görüşmelerde bulunmanın yanı sıra, iki ülke iş dünyasının katılımıyla düzenlenecek ortak ticaret forumuna iştirak edecek.
Aripov’un Tahran ziyareti sırasında İran ve Özbekistan arasında çeşitli işbirliği anlaşmalarının da imzalanması bekleniyor.
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