İran, Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, son günlerde Gazze Şeridi'nde Siyonist rejimin gerçekleştirdiği saldırı ve suçları şiddetle kınayarak, etnik temizliğin durdurulması, rejim liderlerinin cezasızlığının sona erdirilmesi ve yargılanarak cezalandırılması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Siyonist rejimin savunmasız Filistin halkına karşı Gazze ve Batı Şeria’da sürdürdüğü benzeri görülmemiş suçlara dikkat çekerek, Gazze'deki geçici sığınma merkezleri ile sağlık merkezlerine yönelik son günlerde gerçekleştirilen vahşi saldırılarda yüzlerce kişinin şehit düştüğünü veya yaralandığını vurguladı ve bu saldırıları şiddetle kınadı. Bekayi ayrıca bu rejime askeri ve siyasi destekten dolayı ABD ve İngilterenin sorumlu olduklarını belirtti.

Sözcü Bekayi, işgalci rejimin ateşkes sağlanmasına yönelik arabulucuların çabalarını başarısızlığa uğrattıktan sonra, gayrimeşru taleplerini kabul ettirmek ve Gazze halkını göçe zorlamak amacıyla suç niteliğindeki saldırılarını artırdığını ve bunun Filistin halkının kahramanca direnişiyle karşılaşacağını ifade etti.

Bekayi, Gazze ve Batı Şeria’da yaşanan ağır insan hakları ve insani hukuk ihlallerinin normalleştirilmesinin, Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuk düzeni için telafisi mümkün olmayan bir felaket olduğunu belirterek, tüm devletlerin ve BM Genel Sekreteri'nin, Gazze ve Batı Şeria'da soykırımın durdurulması, insanlığa karşı suçların ve savaş suçlarının engellenmesi konusunda yasal ve ahlaki sorumluluk taşıdığını ve bu yönde ciddi ve acil bir adım atmaları gerektiğini vurguladı.