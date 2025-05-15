Pezeşkiyan’dan Trump’ın iddialarına tepki

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump’ın İran karşıtı iddialarına tepki göstererek, “Dün Trump öyle iddialarda bulundu ki, bu onun İran halkın hakikatini hâlâ anlamadığını ve bu halkın izzetini, yiğitliğini, fedakârlığını ve vefasını tanımadığını gösteriyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD Başkanı’nın sözlerini eleştirerek, “Bizi nasıl olur da güvensizliğin kaynağı olarak gösterebilirler? Oysa Gazze’de 60 bin kadın ve çocuk bombalarla katledildi; bu savunmasız halka su ve ilaç bile verilmedi. Gerçek tehdit kimdir?” ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan “Kendilerinde hayal dahi edilemeyecek bomba ve füzelerin bulunduğunu ilan ediyorlar; bu nasıl bir mesajdır? Savaş yanlısı kimdir? Bölgeye silah satan mı, yoksa sadece kendini savunan millet mi?” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Barıştan söz ederken, aynı zamanda bölge ülkelerine bomba ve füze gönderiyorlar. Bu nasıl bir mantıktır? Bu tutum bölgeyi birbirine düşürmekten başka nedir? Gerçekten hedef barış mı, yoksa istikrarsızlığı derinleştirmek mi?” ifadelerinde bulundu.

Pezeşkiyan, İran’ın yaşadığı ekonomik terör ve yaptırımlara dikkat çekerek, “Kırk yedi yıldır bu halkı ve bu sistemi diz çöktürmek için ellerinden geleni yapıyorlar, ama ne başarabildiler ne de başaracaklar. Bugün İran’a yöneltilen tehditlerin milletin iradesi üzerinde hiçbir etkisi yok” dedi.

Açık insan hakları ihlallerini eleştiren Pezeşkiyan, “Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, hastalar ve mazlumlar bu kadar acımasızca baskı ve saldırıya uğrarken, hangi vicdan bunu kabul eder? Bu mu insan haklarını ve insani değerleri savunmak?” ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, insanlık değerlerini çiğneyenlerin, İran milletini tehdit ederek korkutamayacağını vurguladı.

İran’ın komşuluk politikasına da vurgu yapan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Bölge ülkeleriyle kardeşlik ve dostluk anlaşmaları yaptık. Hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yoktur. Amacımız toprak kazanmak değil, halkımıza onur sağlamaktır” ifadelerinde bulundu.

İran’a karşı uluslararası komplolara dikkat çeken Pezeşkiyan, “ABD ve müttefikleri tüm güçleriyle bu milleti yok etmeye çalışıyor. Ama bilmiyorlar ki, İran aslanlar diyarıdır ve asla yok edilemez” dedi.